Il semaforo sullo Stradone, un lettore si lamenta: "Opera inutile"

Gentile direttore,

un’antica consuetudine vuole che una giunta uscente, ad un mese circa da nuove elezioni, si occupi soprattutto della amministrazione ordinaria e non inizi nuove opere. Ecco invece spuntare i lavori per l’introduzione del tanto controverso semaforo dello Stradone. Si tratta di un lavoro totalmente inutile, essendo presente un sottopasso perfettamente funzionante, nonché due altri semafori all’inizio e alla fine della via. La presenza di un semaforo anzi rallenterà ulteriormente la circolazione dei veicoli, che sullo Stradone in certi orari della giornata è già fortemente problematica. Questo dopo avere appesantito il traffico in viale San Michele e sul Lungoparma (con la presenza in entrambi delle nuove ed inutili corsie preferenziali per gli autobus). Evidentemente i nostri assessori di Effetto Parma di origine pentastellata, o sono sicuri di vincere le elezioni, o sono dotati di una buona dose di «faccia tosta»; in entrambi i casi, non mancano mai di manifestare la loro totale indifferenza per l’opinione e le proteste dei cittadini, alla faccia della democrazia. Del resto, pur avendo litigato con loro per motivi contingenti, lo stile e la mentalità sono rimasti gli stessi dei loro omologhi nazionali del M5S: non ascoltare nessuno e andare dritti per la propria strada.