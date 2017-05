Strisce sullo Stradone

Egregio direttore,

da qualche giorno è stato aperto un cantiere, alla metà di via Martiri della Libertà, che sta paralizzando la viabilità di questa strada, una delle più trafficate di Parma.

Ho scoperto che verrà creata un striscia pedonale assistita da un semaforo per consentire un agevole attraversamento pedonale.

Scopo di questa mia lettera è di comunicare, tramite il suo giornale, all’assessore alla mobilità Sig. Folli un fatto straordinario che evidentemente ignora: l’esistenza di un sottopasso che collega i due lati di questo bellissimo viale! Al di là della facile ironia, credo che questo sia un ennesimo spreco del denaro dei cittadini per una operazione inutile e dannosa. Il sottopasso, pochissimo utilizzato, è in condizioni pietose, sporco, scarsamente illuminato e mal frequentato, ma basterebbe tenerlo pulito, controllato e illuminato per risolvere il problema dell’attraversamento del viale.

Obiezione: ma persone anziane e mamme con il passeggino come fanno? Semplice: scale mobili, o ascensori! E’ un dato di fatto che l’asse viario viale Partigiani, Stradone, Ponte Italia sopporti un intenso volume di traffico per l’attraversamento urbano nella direzione Est-Ovest. Anziché creare inutili ostacoli, sarebbe molto più utile pensare alla eliminazione dei semafori Farini/Solferino e ponte Italia.

Mario Reggiani

Parma, 3 maggio