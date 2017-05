In guerra tutte vittime innocenti

Gentilissimo direttore,

proprio in questi giorni si sono ricordate le vittime civili del tragico bombardamento del Cornocchio, avvenuto nel maggio del '44, che causò una strage. Vorrei approfittare delle pagine del “nostro” giornale per ricordare altre vittime di quelle tristi giornate, purtroppo, dimenticate. Sto parlando dei caduti dell'Aeronautica nazionale repubblicana, l'aviazione della Repubblica sociale italiana, che in quel periodo difendeva i cieli della pianura Padana decollando dall'aeroporto di Reggio Emilia. In condizioni di enorme inferiorità cercavano con coraggio e con la forza della disperazione di difendere le città emiliane dai bombardamenti alleati.

Ragazzi di vent'anni che tutti i giorni decollavano, dieci contro cento, contro le formazioni alleate forti di centinaia di bombardieri ed altrettanto di caccia di scorta. Tra loro anche la nostra medaglia d'oro al valor militare Luigi Gorrini, nativo di Alseno ma fidentino di adozione. Un eroe che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, sopravvissuto ai combattimenti se n'è andato nel novembre del 2014, che mi raccontava della sua amarezza per l'oblio in cui erano finiti i Caduti dell'Anr, ma anche della sua soddisfazione per avere impedito, a centinaia di tonnellate di bombe, di sbranare le nostre città. I ragazzi dell'Anr pagarono il loro coraggio con il quasi totale annientamento. Solo pochi piloti arriveranno alla fine della guerra. Ma nonostante la loro totale abnegazione i pochi piloti superstiti conobbero l'umiliazione di un processo per l'appartenenza alla parte sbagliata, processi che finirono ovviamente con un nulla di fatto, ma che comunque causarono la radiazione dalle fila dell'Aeronautica militare italiana. Oltre la perdita ed il sacrificio di centinaia di piloti anche la beffa finale.

E' importante sapere che la scelta di appartenere all'aviazione di Mussolini non fu politica, ma semplicemente la consapevolezza di essere l'unica difesa per le città del Nord Italia e sopratutto per non darla vinta agli anglo americani contro i quali avevano combattuto fino all'armistizio dell'8 settembre del '43. Gli aviatori della Rsi non parteciparono mai alla guerra civile, non spararono mai un colpo verso altri italiani, il loro impegno fu rivolto sempre ed esclusivamente contro gli aerei anglo americani. A distanza di oltre 70 anni credo ormai sia giunto il momento di togliere dal colpevole e voluto oblio la memoria di questi eroici piloti. Non dobbiamo dimenticare che erano italiani come noi. E che per l'Italia si sono sacrificati e sono morti.

Carlo Migliavacca

Parma, 7 maggio