Movida in via D'Azeglio

Egregio direttore,

come sempre accade in occasione di un appuntamento alle urne, politicanti di lungo corso ed emergenti aspiranti a cariche istituzionali illuminano i sorrisi per attirare le falene del voto ed arraffare le croci della matita copiativa. Devono convincere i cittadini di saper colmare il vaso delle criticità lamentate, ma a volte lo stress da prestazione può indurre a sbagliare la mira. Così, la notizia che la clonazione di una nuova kermesse estiva con deviazione del traffico veicolare interesserà via D’Azeglio fino a settembre potrebbe far orientare il pollice di molti residenti verso il basso nei confronti della compagine amministrativa responsabile. Da sapere, invece, che non si tratterebbe di una ribollita della decrepita movida, ma della raffinata fino alla rarefazione ultima creazione della Maison Pizzarotti: apparecchiare la via maestra ogni mercoledì notte fino a settembre per vivere l’Oltretorrente e «portare – afferma l’assessore Casa - le famiglie a tavola». Dal mese successivo ogni nucleo domestico dovrà arrangiarsi la cena a casa propria. Una idea favolosa, che rispolvera un ricordo della nostra infanzia perché anche in questa genialata pre-elettorale l’incantesimo della festa terminerà tassativamente allo scoccare del dodicesimo rintocco della mezzanotte. Per incanto cesserà lo starnazzare petulante dei conviviali, sublimeranno in nuvola tavoli imbanditi e scrane. Il vetro residuo delle libagioni sarà fatto appisolare con discrezione nelle apposite campane di raccolta assieme ad eventuali scarpine di cristallo incautamente perse dalle Cenerentole della fiera. Ancora da definire lo smaltimento del cocchio trainato da focosi destrieri, ma di certo molte zucche vuote e un branco di sorci continueranno a pascolare fragorosamente fino alle ore piccole sotto le finestre dei residenti. Neanche la bacchetta della fata Smemorina potrebbe restituire il sonno perduto da chi deve iniziare la giornata lavorativa, ma ormai la fiaba è terminata. Se ne riparlerà il mercoledì successivo.