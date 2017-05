Solidarietà alla multata

Egregio direttore,

è fantastico pensare che abbiamo delle autorità che si sanno far valere! Mi sento veramente tutelata nella sicurezza! Specialmente dall'attacco di volatili! Da una parte mi piacerebbe proprio sapere nome e cognome delle vigilesse, per deriderle ulteriormente di un gesto di così poco buon senso. Ma si sa, è sempre facile prendersela con i più deboli, piuttosto che «rimanerci dentro» con i veri delinquenti, per la maggior parte clandestini, che circolano in città. Risulta più semplice multare chi suona la fisarmonica, chi beve davanti ai monumenti, che sbriciola pane per i volatili, che correre dietro a spacciatori con coltello in mano che non hanno nulla da perdere. Tutto ciò è veramente ridicolo. Complimenti davvero.

Emanuela Mora