I tornelli sugli autobus

Gentile direttore,

desidero replicare con quest'ultima alla risposta dell'ufficio stampa di Tep. Partendo subito dai tornelli, preciso come detto anche nella precedente che gli stessi durante la settimana sono permanentemente aperti, a prescindere dal l'orario e a prescindere delle persone trasportate.

Detto questo vi sono foto che lo dimostrano, scattate su più di un bus addirittura vuoti o con due tre persone massimo a bordo, ove si evince chiaramente che i tornelli sono aperti. Normalmente dovrebbero essere chiusi, ma praticamente restano aperti e gli evasori passano indisturbati come facevano prima della splendida innovazione del tornello.

Effettivamente sia di domenica e nei giorni festivi l'affluenza dei viaggiatori è ridotta. Ma è proprio nei giorni festivi che vi è un'utenza molto particolare e di obliterare non se ne parla nemmeno. Infatti i due controllori che ci sono in servizio, con i pochi bus che riescono a controllare, uno sì e uno no devono richiedere l'intervento della polizia.

Quindi già sono in due, poi tra il tempo che si perde per identificare questi trasgressori particolari è finito il turno e buonanotte. E quindi gli altri bus viaggiano comodamente con i trasgressori a bordo indisturbati. Questo fenomeno della insufficiente controlleria festiva è un fenomeno presente da anni. Come già detto nella missiva precedente, e vista la poca affluenza di viaggiatori, a questo punto si potrebbe anche abilitare il personale di guida al controllo titoli di viaggio, che pare già facciano su determinate linee.

Così facendo si avrebbe un controllo generico di tutta la rete, in tempo reale e sopratutto a costo zero. Per quanto riguarda il costo domenicale e nei festivi dei controllori in borghese, gli stessi a quanto pare si autofinanziano da soli, e quindi lo potrebbero fare tranquillamente anche nei festivi. Nei giorni lavorativi vi è una persona su dieci che è sprovvista di titolo di viaggio, di domenica e festivi è totalmente al contrario ovvero una persona su dieci paga e gli altri nove sono sconosciuti al fisco. Senza poi calcolare gli autobus che sfrecciano da un capolinea all'altro, per correre dietro al tempo e per stare in orario, tutto al fine di trasportare questi evasori puntuali alle loro destinazioni. Pertanto mi complimento con Tep per aver istituito questo tipo di controllo in borghese a mio avviso eccellente, ma purtroppo devo dire anche che si passa da un estremo all'altro. Ovvero da un controllo ferreo in settimana è gratis o quasi nei festivi.

Cristina Timariu