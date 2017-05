Cibo ai passerotti: anziana multata

Egregio direttore,

penso abbiano fatto bene le due solerti vigilesse del Comune di Parma a multare l'anziana signora che stava compiendo un atto gravissimo che mette a repentaglio la salute pubblica. Leggendo di questa loro determinazione mi sono sentita veramente più sicura quando cammino per le strade di Parma: infatti non sarò assalita dai passerotti attratti da qualche briciola offerta loro, ma solamente dovrò guardarmi dagli spacciatori di droga che l'hanno offerta a mio figlio tredicenne davanti alla scuole, dovrò evitare gli ubriachi che rendono allegria con le loro manifestazioni esuberanti, dovrò evitare che la mamma anziana esca portando al collo la collanina con il ricordo di mio padre defunto, dovrò uscire con la mascherina per l'insopportabile odore dell'urina di quanti sporcano tranquillamente i muri e nessuno li pulisce. Quindi complimenti al capo della Polizia e al sindaco per avermi dato la possibilità di vivere in una città sicura dal pericolo dei passerotti. Finalmente abbiamo capito il motivo per cui Parma è scesa all'87° posto nella classifica delle città sicure. Un invito alle forze dell'ordine: sanzionino anche le massaie che scuotendo le tovaglie dai balconi procurano cibo ai pericolosissimi passerotti. Così avremo eliminato i potenziali fautori del pericolo dilagante che esaspera i cittadini. Parma ridiventerà una città sicura, un esempio per le città italiane che ci guarderanno con invidia. Diciamo questo ai turisti che vengono a visitare Parma.