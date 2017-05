Piccioni in città

Gentile direttore,

l’episodio che ha visto protagonista una anziana signora multata dai vigili urbani perché somministrava briciole ai passeri e, con ogni probabilità anche ai colombi, è l’occasione per fare un po’ di chiarezza sull’argomento, senza necessariamente prendere le difese dell’una o dell’altra parte. Come si può facilmente capire girovagando per Parma, i colombi di città hanno ormai conquistato le piazze, i sagrati delle chiese, i viali alberati, le torri e i campanili, tutti quegli ambienti cioè che sono estremamente ricchi di quelle risorse necessarie alla loro sopravvivenza e che ne hanno facilitato e ne facilitano la riproduzione incontrollata, determinando quello che possiamo definire un vero e proprio boom demografico. Mentre infatti in natura il colombo selvatico depone le sue uova due volte nei dodici mesi, nel periodo primaverile - estivo le covate del colombo di città si possono estendere anche durante tutto l’anno dato che, tra le mura cittadine, i luoghi di nidificazione non mancano di certo, favoriti anche da un particolare microclima che ne favorisce gli accoppiamenti. Se poi aggiungiamo che in città la presenza dei predatori è quasi del tutto assente, si può ben capire come la sopravvivenza di questi animali non possa riservare molte sorprese. Infine, ma non meno importante, le fonti di cibo pressoché illimitate. I colombi, quando non sfamati dalla mano dell’uomo, si nutrono di granaglie, di semi, di larve di insetti e di tutto ciò che trovano rovistando tra quei rifiuti che non mancano mai nelle nostre città. E, come se non bastasse, non è difficile neppure vederli attaccare, in stormo, i campi seminati o le granaglie distribuite nelle aziende agricole dagli allevatori per sfamare il bestiame. Ecco che allora, pur comprendendo il piacere umano di offrire cibo a questi uccelli, è forse il caso di chiedersi se, così facendo, si fa il loro bene o se, all’opposto, il loro male. La significativa e costante crescita demografica dei colombi di città, causata anche da una eccessiva presenza di cibo, può infatti creare non solo problemi all’uomo, ma anche agli stessi animali dato che la loro incolumità non è minata dalla fame ma da quelle malattie infettive contagiose che possono facilmente prendere il sopravvento quando il numero diventa eccessivo.