Miss Italia a Salso

Egregio direttore, scrivo questa lettera, dopo aver letto l'interessante editoriale di Leonardo Sozzi, sul ritorno di Miss Italia a Salsomaggiore. Un editoriale del tutto condivisibile in cui si sottolinea un aspetto importante: se Salso e Tabiano potranno risollevarsi da questa impasse, tutto ciò avverrà se ci sarà una comunità di intenti. Prendiamo esempio dalla Romagna. Giustamente Sozzi ha sintetizzato anni e anni di sogni, discussioni e speranze, il modo in cui si dovrebbe operare. Scanniamoci, discutiamo, ma tutti insieme. Superando interessi singoli, cercando di capire che le varie associazioni presenti sul territorio sono espressione degli iscritti, ma anche di una città intera. E i loro presidenti non sono altro che i portavoce della volontà degli iscritti. Ho tolto la pagina della Gazzetta di domenica. La conserverò. Per ricordarmi che un modo per risollevare le cose può esistere. Finisco, se posso, con ultima cosa, prendendo spunto da una celebre frase di Kennedy: ognuno di noi dovrebbe capire cosa realmente può fare lui, in prima persona, per Salso e Tabiano.