Egregio direttore,

sarò brevissimo. Stanno riprogettando il verde di piazzale della Pace. Stavolta si ricordino che il primo progettista architetto Botta (se non erro) è svizzero e non sa quanto c’è caldo da noi già in maggio e fino ad ottobre a volte. Sono sei mesi. Quel prato verde richiede delle piante, tante piante. Chi si siede per riposarsi sull’erba o sulle poche panchine, che anch’esse vanno aumentate, può così godere dell’ombra e del fresco. In pieno sole ci vuole un masochista.