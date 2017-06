Volontariato e rivincite

Egregio direttore,

sono un pensionato che nella vita, oltre alle cose normali di famiglia e di lavoro ho dedicato dal 1971 le ore libere al volontariato e ultimamente a più di una associazione.

In questi ultimi anni ho visto che stanno cambiando l’umiltà la fraternità che legano il volontario, mentre una volta si entrava con tanta voglia di fare, di unirsi ad altri nel cercare di aiutare chi in un momento di bisogno tendeva la mano, e si era gratificati solo con un sorriso di ringraziamento.

In questi ultimi anni sento nelle nuove leve la smaniosa voglia di fare e questo è molto bello, ma c'è anche la voglia di prevalere sugli altri, mettersi in mostra, come a cercare una rivincita per quello che non si è riusciti ad ottenere il altri modi.

Questo è un mio pensiero mio personale.

Comunque rimane sempre inteso che dare un po' di tempo libero a chi ha bisogno, indipendentemente dall’associazione, è sempre molto bello e gratificante. Essere riusciti a strappare un sorriso di speranza a chi chiede aiuto vale moltissimo per me.