Gola Gola che spettacolo

Egregio direttore,

che bella Parma in questi giorni. Che bella Parma vestita a festa per il Gola Gola. Bravissimi tutti: organizzatori, sponsor, esercenti, istituzioni coinvolte, davvero complimenti perchè l'atmosfera che si respira in città in questi giorni è magica.

Il Gola Gola Festival non è un semplice mercatino alimentare, non è solo street food è la dimostrazione di quel che la nostra gente è in grado di fare quando rema tutta dalla stessa parte.

È bella Parma con il centro completamente pedonalizato, con le scuole di danza che si esibiscono in strada, con i bambini che corrono, con l'ospedale vecchio ed i suoi portici non più latrina a cielo aperto ma luogo d'incontro, di chiacchiere e di tranquillità frizzante.

È bellissimo vedere la marea umana che in questi giorni attraversa il centro dal Ponte di Mezzo fino a via Repubblica, è bello vedere persone sorridenti in un periodo storico in cui siamo tutti tesi ed incazzati, W Parma, W il Gola Gola Festival, W le idee semplici e W la vita, quella che in questi tre giorni invade le strade della mia città.