Signor direttore,

da circa 10 anni partecipo con «i miei» ragazzi ai campionati di calcio a 7, i primi anni con il Csi, ultimamente con la Uisp; volevo rubarle due minuti per fare i complimenti ai ragazzi dell'Usai (Uisp) e della Gandolfi 1970 (Csi) che sono riusciti a portare a Parma entrambi i titoli di campioni regionali di calcio a 7! Un evento direi quasi unico! I ragazzi dell'Usai guidati da mister Costanzo hanno dominato il girone finale battendo la Plaza Reggio Emilia 6 a 1 e la Cortilese Modena 11 a 1! Direi una supremazia schiacciante. Mentre i ragazzi della Gandolfi 1970 guidati da mister Gabola e il suo vice Allotti hanno eliminato in semifinale una squadra Bolognese e si sono aggiudicati il titolo di campioni regionali battendo in finale il Solignano 2 a 0, un derby, che dimostra ancora di più la forza delle squadre della nostra città. Si tratta di uno sport amatoriale ma ritengo giusto che eventi del genere meritino un minimo di attenzione.

Complimenti ragazzi.