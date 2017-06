Non sfamare i colombi

Gentile direttore,

volevo replicare alla lettera «Multa ingiusta» del signor Adriano Dalcò dato che mi tira in ballo per aver scritto che è un errore distribuire cibo ai colombi di città. Vorrei prima di tutto rassicurare questo signore dicendogli che nel mio giardino ho posizionato mangiatoie e nidi artificiali allo scopo, in inverno, di alimentare i piccoli e utili uccelli quali le cince, le cinciallegre, i pettirossi, i passeri e così via, in primavera di offrirgli un sicuro sito di nidificazione. Cerco di evitare di sfamare anche i colombi, cosa non facile, ben sapendo che farei solo il loro male. Se infatti questi animali hanno sempre cibo a disposizione si riproducono in continuazione creando problemi non solo all’uomo, ma anche a se stessi. Il loro sovrannumero, infatti, favorisce l’arrivo di alcune pericolose malattie infettive contagiose. Non mi sono poi addentrato su cosa fare per far calare il numero di questi animali perché credo che sia cosa non semplice che comporta oltre che un impegno economico di un certo livello da parte della amministrazione comunale, anche la collaborazione dei cittadini che dovrebbero evitare, nella maniera più assoluta, di distribuire loro del cibo. Un metodo che prevede il controllo farmacologico della riproduzione, con la somministrazione solo ed esclusivamente di granaglie impregnate con sostanze antifecondative che azzerino le nascite, rendendo gli animali temporaneamente sterili. Un trattamento che dovrebbe durare alcuni anni, preceduto da un significativo censimento delle colonie presenti sul territorio. Sul fatto poi che vi siano persone incivili, come lei sostiene, che deturpano le vie cittadine e che fanno più danno dei colombi, le rispondo che è pur vero, ma che non si deve, ogni volta che si vuole affrontare un problema, sostenere che vi sono cose più importanti. Così facendo non si fa mai nulla e non si arriva da nessuna parte.

Giorgio Mezzatesta

Parma, 5 giugno