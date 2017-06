La situazione di vicolo Antini

Gentile direttore,

faccio appello al suo quotidiano per sensibilizzare l'amministrazione comunale sulla situazione in cui versano alcune zone del centro storico. In particolare faccio riferimento a vicolo e volta Antini, borghi antichi a due passi da piazza Garibaldi e dietro alla ex Banca d'Italia. Questi vicoli sono continuamente presi d'assalto da teppisti che imbrattano i muri e sostano per ore con urla e schiamazzi, ma soprattutto persone che quotidianamente urinano e defecano per la strada.

La situazione diventa particolarmente insopportabile con il caldo per l'odore e lo sporco. I giorni di festa, specialmente quando ci sono eventi, diventano i bagni della città rendendo la vita agli abitanti insopportabile e dando una rappresentazione di inciviltà e degrado che la nostra città e i suoi cittadini certo non meritano.

Gli attuali interventi di Iren, quali spazzamento e lavaggio, non sono sufficienti ma soprattutto sono completamenti assenti le forze dell'ordine che si limitano a presenziare la piazza e le vie principali.

Sandra Donelli

Parma, 6 giugno