Quello scivolo sparito

Egregio direttore,

vorrei segnalare una situazione di degrado e disagio, che ho comunicato anche all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Parma, come risulta dalla mail che allego. Come può chiaramente notare, la data di invio corrisponde al 9 maggio, mentre il caso in questione - la sparizione di un gioco per bimbi del quartiere - è attribuibile a marzo 2017. Bene, a tutt’oggi non ho ricevuto alcun tipo di risposta. La morale della vicenda è che i bambini del quartiere, continuano a chiedere quando ritornerà lo «scivolo con la casetta», mentre i genitori e i nonni, ormai non sanno più cosa rispondere… come sempre ci arrangeremo, nonostante che i giochi del parco gli abbiamo pagati noi abitanti del quartiere. Personalmente credo che ormai tale vicenda avrà lo stesso amaro epilogo della «panca-tavolo», posizionata sotto il gazebo, sparita 3 anni fa e mai sostituita, nonostante ne fosse stata segnalata la sparizione in numerose occasioni.

Alberto Bonora