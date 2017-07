Maleducazione in piscina

Egregio direttore,

desidero esprimere la mia opinione in merito ad alcune situazioni che tutti i giorni mi trovo a dover vivere in prima persona durante lo svolgimento del mio lavoro stagionale. Innanzitutto parto col dire che sono uno studente universitario e, come molti della mia età, lavoro durante la stagione estiva. Già da qualche anno svolgo la mansione di bagnino di salvataggio presso una piscina situata nella Val Parma.

Soprattutto in quest’ultima estate 2017, anche se iniziata da poco, sto continuamente assistendo, mentre svolgo la mia funzione, a comportamenti ed atteggiamenti di maleducazione ed inciviltà da parte dei clienti che usufruiscono del servizio di balneazione della piscina; maleducazione che, a volte, raggiunge livelli estremi.

In ogni struttura che fornisce servizi, e quindi anche negli impianti natatori, è presente un Regolamento, che detta tutte le disposizioni, obblighi, divieti e prescrizioni necessarie per beneficiare e godere pienamente dei servizi offerti dalla struttura. Noto però, sempre più spesso, che la gente non rispetta minimamente ciò che impone il regolamento, né tantomeno quelle «regole» del buon costume necessarie per vivere civilmente.

Vedo ragazzi della mia età che schiamazzano e bestemmiano mentre sono in piscina, incuranti della presenza, nelle immediate vicinanze, di bambini e infanti o comunque clienti a cui potrebbe dar fastidio sentire cose del genere.

Osservo clienti che lasciano cartacce e sporcizia varia per terra, nonostante abbiano a meno di un metro o nelle zone limitrofe dei bidoni.

Noto sempre più spesso che quando mi trovo a rimproverare qualcuno per comportamenti scorretti, vengo puntualmente aggredito e ricevo risposte sgarbate, come se il mancato rispetto delle regole fosse da imputare alla mia persona.

Trovo quasi ogni giorno, alla fine dei turni, attrezzature della piscina in disordine, rovinate o per giunta rotte e malmesse, solo perché utilizzate male e senza la giusta accortezza.

Sento persone lamentarsi con me, come se fosse colpa mia, per sporcizia che essi stessi hanno accumulato dove non dovevano.

Quello che mi stupisce di più risiede nel fatto che i trasgressori non sono esclusivamente ragazzi e giovani, ma sono anche i genitori, i quali difendono i figli nonostante a volte trasgrediscano di gran lunga le regole.

Ho letto spesso sui giornali di bagnini aggrediti fisicamente e verbalmente da bagnanti che hanno alzato le mani quando, giustamente, il bagnino li ha rimproverati.

Queste sono solo alcune delle cose che, mio malgrado, devo subire e constatare ogni giorno da qualche anno.

In questo paese noto sempre più spesso che non c’è più rispetto per il lavoro delle altre persone, ma soprattutto non c’è più rispetto per le persone stesse; i trasgressori che attuano i comportamenti che ho descritto in precedenza ritengo non abbiano rispetto né della struttura per cui lavoro, né del servizio di salvataggio, né tantomeno della mia persona.

Non scrivo per lamentarmi, scrivo per cercare risposte: dove è finita l’educazione e il senso civico che i miei genitori mi hanno insegnato fin da quando ero piccolo?