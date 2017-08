La lettera: "Fare i turisti a Parma? Quasi impossibile..."

Signor direttore,

Parma, 5 e 6 agosto 2017, con alcuni ospiti giapponesi decidiamo di fare i turisti. Sabato pomeriggio a Torrechiara troviamo lo Iat chiuso. Sono le 16, dovrebbe essere aperto. Ma è chiuso senza alcun avviso. Anche alla biglietteria del castello risulta che dovrebbe essere aperto. Invece è chiuso. Mi avvicino alla fontana di fronte all'ufficio ed è infestata da decine di vespe terraiole. Non sembrano lì da ieri. Ok non beviamo. Domenica mattina in centro a Parma. Teatro Regio chiuso - in ferie dal 22 luglio al 4 settembre scopro successivamente nessun cartello lo dice! - andiamo in Pilotta per Teatro Farnese e Galleria Nazionale. Saliamo fino alla cassa per scoprire che è tutto chiuso perché la prima domenica del mese apre al pomeriggio invece che al mattino: peccato sia scritto in un cartello piccolo appeso solo al vetro della cassa e soprattutto peccato che i due tipi dell'Auser con la casacchina gialla con scritto informazioni turistiche, seduti sui gradini dell'entrata, non ci abbiano avvisato, qual è li loro scopo allora? Blocco alcuni turisti sullo scalone informandoli del cambio orario... e alla fine mi ritrovo ad avvisarne una ventina mentre i suddetti incaricati annuiscono, ma si guardano bene dall'intervenire. Ci allontaniamo delusi, amareggiati e arrabbiati. Un vero peccato. Credo che i turisti meriterebbero accoglienza e servizi migliori!

Vanja Passerini