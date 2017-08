Ladri di biciclette

Gentile direttore,

chi le scrive è uno dei tanti «pluriderubati» della bicicletta. Lavorando in Ospedale pare che sia una «tassa» obbligatoria (lunghi viali, entra chiunque, etc.), e che «la media» sia superiore alle quattro biciclette rubate a testa; ciò non toglie che, oltre al danno economico, la scocciatura, la rabbia, il fastidio, si ripetano ad ogni nuovo furto. Si dice che le biciclette rubate finiscano in un mercato a basso costo (30 euro), ma a «clientela limitata». Nessun negozio, ovviamente, ma un passaparola fidato. Forse sarà questo il motivo per cui, a Parma, le uniche persone che pedalano su biciclette «di classe» sono di colore? Ragazzi e ragazze ben abbronzate, come direbbe il Cavaliere?

La seconda domanda , ma perché nessuno li ferma e chiede loro conto dell’acquisto? Dove, da chi, a quanto? Perché, se non sbaglio, nella migliore delle ipotesi il reato commesso è l’incauto acquisto; nella peggiore la ricettazione! Vogliamo perseverare nella impunità permanente? Nel lassismo più totale? O dobbiamo ridurci anche noi a chiedere a «questi ragazzi» una bicicletta a basso costo?

Giuseppe Finzi

Parma, 15 agosto