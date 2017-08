Salviamo la chiesa di Isola

Gentile direttore,

nei giorni scorsi ho appreso con piacere dal vostro giornale la «restituzione» della chiesa di Scurano ai suoi fedeli; così voglio fare questo appello in favore della piccola chiesa di Isola di Capoponte che attualmente è inagibile.

Non si tratta di una chiesa con valore storico importante, ma rappresenta un valore e un simbolo per la piccola comunità costretta da qualche anno a partecipare alle funzioni religiose all’aperto o in altre chiese.

Se poi si tiene conto che il paese in questi ultimi anni è tornato a ripopolarsi di famiglie con bambini, la sua sistemazione sarebbe un segnale per i residenti che avrebbero un luogo di riferimento per le funzioni religiose.

I tempi ormai sono stretti, se si aspetta ancora la chiesa scomparirà definitivamente sotto i rovi e perderemo un simbolo che da anni rappresenta la cristianità del luogo ed antica dimora della Madonna.

Giovanni Attolini

Parma, 23 agosto