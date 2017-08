Gli amministratori «imbroglioni»

Gentile direttore,

abbiamo letto sulla Gazzetta intorno alle incresciose situazioni capitate a diversi condomini della città i cui amministratori si erano «dimenticati» di saldare certe fatture e bollette facendo, al fine, ricadere sui singoli proprietari, generalmente colti di sorpresa da tagli di servizi acqua, luce, gas, la pena di dover subito ripagare somme, salite alle stelle, per poter continuare a campare nelle proprie abitazioni condominiali.

Giusto che tali persone continuino a lavorare nei loro studi senza alcuna ripercussione?

Per quali motivi la legge non prevede di «sconsigliare» loro tali scorrettissimi raggiri?

Legge che obbliga la nomina dell'amministratore quando i condomini sono più di otto.

Stefania Vignali

Parma, 25 agosto