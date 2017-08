Schiamazzi in piazza Duomo

Gentile direttore,

«Quando nascevano opere come il Duomo e il Battistero, un vento di primavera accarezzava l’erba dei prati circostanti e gli uomini, nell’ombra della sera, riposavano le mani gonfie di fatica, rivolti con la loro speranza al sole dell’indomani. Tra tanta fatica e tanta speranza una grande civiltà cominciava a risorgere e una grande cultura». Così scriveva il mio grande maestro, il professor Emilio Taverna sulla Gazzetta del 11 novembre 1983.

Non ho mai dimenticato la lezione di cercare di evocare, di fronte ai nostri insigni monumenti, l’ingegno, la determinazione e la fatica dei nostri avi che in quelle opere in certo modo vivono ancora con noi. Così e’ oltremodo suggestivo sedere al tramonto o la notte in piazza Duomo e ammirare in silenzio questi superbi capolavori. Ma ahimè quale silenzio? Anche ieri sera seduti sulla pietra del Battistero e altri riuniti in piedi di fronte, torme di giovani, maschi e femmine, in parte autoctoni e altri di diversi paesi, urlano, schiamazzano e ridono sguaiatamente per tutta la serata. E la scena non è infrequente avendo assistito ad egual assembramento in altre occasioni. Oltre che con il martello, i monumenti della città si possono danneggiare anche in altro modo. Ma una domanda viene spontanea: qui , nella piazza più bella di Parma e una delle più belle d’Italia, possibile che alla sera non si veda un vigile, un carabiniere o un agente la cui sola presenza sarebbe efficace nel far cessare intollerabili comportamenti?

Vittorio Gatti

Parma, 28 agosto