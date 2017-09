La piazza dimenticata

Egregio direttore,

sono un abitante di Panocchia, una delle frazioni del comune di Parma dimenticate dall'amministrazione. Volevo segnalare lo stato indecoroso della nostra piazza, la pavimentazione divelta con grossi rischi anche per le persone più anziane che la frequentano. Ma il problema più grave che voglio segnalare, per il quale mi permetto di disturbarla e se possibile sensibilizzare la nostra amministrazione prima di dover registrare un infortunio, riguarda la pericolosità di alcuni rami secchi di dimensioni piuttosto corpose dei pini marini, siti nelle vicinanze delle panchine e non solo, dove siedono spesso e volentieri ragazzi e bambini piccoli.

Fabio Gatti

Panocchia, 8 settembre