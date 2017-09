Tifosi bagnati

Egregio direttore,

mi faccio portavoce di numerosi tifosi e fedeli abbonati al Parma calcio per segnalare a chi di dovere che, ormai da diversi anni, in caso di maltempo, le ultime file in alto della tribuna centrale est dello stadio vengono sistematicamente allagate, con conseguente doccia fuori programma per i malcapitati seduti nella zona.

Purtroppo, la pioggia si infila sotto la copertura del settore e non ci sono ombrelli o impermeabili che tengano; mentre posizionando lungo la fascia scoperta qualche pannello di plexiglas, o più semplicemente dei teloni, resteremmo tutti all'asciutto a goderci la partita e incitare la nostra squadra.

Confidando in una pronta soluzione, forza Parma!!

Francesco Mari e altri tifosi