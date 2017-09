Vigili urbani non poliziotti

Gentile direttore,

premetto che nutro il massimo rispetto e la massima considerazione nei confronti dei Vigili urbani, annoverando tra loro anche alcuni amici. Tuttavia non mi convince affatto questo progetto del Comune di utilizzarli anche nelle ore notturne per la lotta alla criminalità.

Innanzitutto, il nome stesso Polizia municipale può indurre ad un fondamentale fraintendimento: quello di considerarli un corpo di polizia al pari della Polizia di Stato e dei Carabinieri. In realtà il ruolo dei Vigili urbani (così io preferisco chiamarli) è del tutto differente: dirigere il traffico dei veicoli, sorvegliare per il rispetto delle indicazioni stradali e comminare sanzioni ai trasgressori, dirimere controversie in caso di incidenti o sinistri stradali… Si tratta di compiti che considero molto importanti e del tutto di pari dignità rispetto alla lotta alla criminalità. Proviamo solamente a pensare alle code di autoveicoli che si formerebbero nelle vie cittadine se i Vigili non regolassero il traffico e la circolazione. Spesso, non dimentichiamolo, essi svolgono questo compito in situazioni meteorologiche avverse, sottoposti al freddo e alle intemperie. Per tutti questi motivi a loro va tutta la mia stima e la mia considerazione.

In realtà, i Vigili urbani non sono addestrati e nemmeno equipaggiati per combattere la criminalità, soprattutto nelle ore notturne, in quartieri dove (e il suo giornale ne dà quotidiana cronaca) imperversano spacciatori e spadroneggiano bande e delinquenti di vario genere, armati di coltelli o talvolta anche di armi da fuoco, appartenenti a mafie e a gruppi criminali organizzati.

A questo si aggiunge che, da quanto ho appreso, ma spero su questo punto di essere smentito, il Comune non applicherebbe loro neppure la dovuta indennità per lavoro in ore notturne.

Dovrei forse richiamare alla memoria come, in passato, i tentativi di utilizzare i Vigili urbani per la lotta alla criminalità non abbiano sortito effetti positivi; vedi ad esempio il caso Bonsu dove, per la verità, oltre alla mancanza di addestramento e di equipaggiamento, si sono aggiunte anche altre aggravanti, da parte dei vigili responsabili, che hanno reso grave la vicenda.

Quindi, la lotta alla criminalità mi trova completamente favorevole; essa tuttavia deve essere condotta da corpi specializzati e adeguatamente armati, e non da persone assunte per esercitare un lavoro del tutto differente e costrette a dovere ricoprire il ruolo di improvvisati Rambo.