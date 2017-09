Come sardine sul Fornovo-Parma

Gentile direttore,

le volevo scrivere per la mobilità sostenibile. Il 15 settembre sono cominciate le scuole, io frequento la tratta Fornovo Parma, nell'orario di punta di studenti e qualche lavoratore, io sono uno di questi.

Il primo giorno di scuola sul 6 delle 7,03 che passa nel mio paese, eravamo già in piedi, arrivando a Parma schiacciati come sardine.

Io spero che con il tempo si possa arrivare ad utilizzare i mezzi pubblici come dice la settimana sostenibile...

Fabio Petrolini