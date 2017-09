Strada pericolosa davanti alla Rodari

Gentile direttore,

mi permetto attraverso la sua rubrica di attirare l'attenzione delle autorità competenti (dirigente scolastico, polizia municipale) sulla situazione di pericolo che durante l'anno scolastico viene a verificarsi nella parte finale di via Siligato su cui si apre il cancello secondario della scuola elementare "Gianni Rodari". Mentre su via Ognibene negli orari di inizio e fine lezioni il tratto di strada su cui si affaccia il cancello principale della suddetta scuola viene chiuso al traffico e sorvegliato o da vigili urbani o da nonni-vigili, il tratto di via Siligato è ostruito da automobili spesso parcheggiate nell'incrocio, sui marciapiedi, o addirittura in seconda fila, automobili di genitori o nonni che potrebbero benissimo sostare lungo via Balestrazzi o nel tratto di via Siligato prospiciente i giardini e fare due salutari passi a piedi per accompagnare i loro bimbi a scuola. Sia entrando che uscendo gli scolari e i loro accompagnatori sono costretti a fare lo slalom tra auto che arrivano a ridosso del cancelletto, impegnate spesso in pericolose retromarce e inversioni di marcia in uno spazio piuttosto ristretto,sono costretti a respirare gas tossici (spesso qualcuno lascia addirittura acceso il motore dell'auto nell'attesa). Da nonna preoccupata, mi chiedo se non sia possibile con un po' di buona volontà e senso di responsabilità e di rispetto da parte di tutti ovviare a questa situazione veramente spiacevole e pericolosa e permettere agli alunni di entrare e uscire dalla scuola nella massima tranquillità. Perché al cancello secondario non viene riservato lo stesso trattamento del principale? O perché si intervenga si deve forse aspettare qualche incidente?

Maurella Montani