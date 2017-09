I «nonni attivi» di Salsomaggiore

Gentile direttore,

quale spettacolo può essere più bello di un gruppo di bambini che giocano e si divertono insieme con giochi semplici e genuini, come si usava una volta, quando ancora non c’erano tablet, smartphone e diavolerie del genere che oggigiorno catturano l’attenzione dei giovani isolandoli dall’ambiente che li circonda.

Questo succede a Salso, dove un gruppo di «nonni attivi» organizza periodicamente un incontro con i più piccoli, a volte di fianco al Berzieri, altre volte in un bellissimo Parco come quello dell’ex Tommasini, una parte del quale è ritornato fruibile dal poco tempo. Domenica scorsa, invece, è stato allestito nel prato adiacente le Terme Zoja nel Parco Mazzini. Questi ritrovi consentono ai bambini di socializzare facendo amicizia e giocando con simpatici giochi creati dalla fantasia degli stessi nonni, in modo particolare da «nonno Luigi».

Sono gli stessi nonni, già abituati a costruirsi i loro giochi quando erano bambini, in tempi molto diversi da quelli attuali, con il poco materiale di scarto che riuscivano a trovare in giro: legno, cartoni, filo di ferro, oppure pezzi di stoffe per costruire bambole. Oggi i materiali di recupero sono di una qualità di gran lunga superiore e per questo, con la grande fantasia che sono riusciti a mantenere, riescono a ritrovare ed inventare giochi meravigliosi.

Bravi, quindi, questi «nonni attivi» di Salso che non potrebbero impiegare meglio il loro tempo libero per queste belle iniziative al servizio dei più piccoli nel tentativo di distoglierli, almeno per un giorno, dagli ossessivi aggeggi di cui sono assillati fin dalla tenera età, con il gratificante risultato di vedere bambini felici con il volto illuminato da larghi sorrisi.

Romano Zanlari

Parma, 19 settembre