Rissa in San Leonardo

Egregio direttore,

giovedì pomeriggio, all’ultimo sole, mentre turisti uscivano dall’albergo, mamme spingevano passeggini, ciclisti venivano da San Leonardo in questa improbabile pista ciclabile che è il marciapiede all’inizio di via Trento, improvvisamente è scoppiata la rissa. Un gruppo di 6 o 7 atletici africani si azzuffava tra alte grida. Il gruppo aggrovigliato, con chi placcava al collo, chi tirava la rasta, si spostava sul marciapiede, come fosse un gruppo di mischia sul campo di rugby, lanciando biciclette per farsi largo, incurante di tutti i passanti attoniti.

Subito sono partite le chiamate al 113 ed è giunta la volante della polizia che ne ha prelevato uno da portare in questura. Gli altri poi si sono risistemati al sole davanti a un locale, compreso il presunto capo, occhialini da intellettuale, borsello e stivaletti gialli.

Ovviamente dei vigili urbani in tutta la zona e per tutto il pomeriggio neanche l’ombra.

Graziano Vallisneri