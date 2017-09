Come si definisce il senso civico?

Egregio direttore,

vorrei far seguito all’articolo pubblicato mercoledì 13 settembre scorso che descriveva il premuroso intervento di un cittadino per impedire il transito di un mezzo pesante non autorizzato sul ponte di Gramignazzo. Sebbene molto dettagliato, ciò che l’articolo non menzionava era il fatto che per oltre mezz’ora lo zelante cittadino ha tenuto bloccato il traffico anche ad ogni altro autista, tra cui anche la sottoscritta, che in quel lasso di tempo transitava da o verso Gramignazzo. All’incirca 40 macchine sono rimaste ferme sull’argine o sul ponte, sotto al sole, senza la possibilità di fare inversione e cambiare strada, causando così indubbi disagi e un generale sentimento di contrarietà. Per dovere di cronaca, inoltre, si sarebbe dovuto anche precisare che, al momento dello sbarramento, il mezzo pesante stava già transitando sul ponte. Pertanto, questo presunto atto di senso civico ha costretto un carico di oltre 30 tonnellate a gravare in modo statico per 30 minuti su di un ponte con una portata massima autorizzata di sole 3,5 tonnellate. Un carico 9 volte superiore al limite consentito. Praticamente, bloccare il camion per mezz’ora è stato come forzarne il passaggio per circa 60 volte sul ponte stesso. Sebbene le intenzioni di questo cittadino fossero lodevoli, si sono trasformate in un atto altamente pericoloso per la stabilità della struttura, oltre che ad una forma di sequestro coatto nei confronti di una cinquantina di altri concittadini. Una totale mancanza di rispetto, a mio parere, non giustificabile con una buona causa. Forse non bastava soltanto un minuto per scattare qualche fotografia del mezzo e della targa, per poi presentare una denuncia alle forze dell’ordine? Anziché finire addirittura per inveire ed insultare le stesse forze dell’ordine e i presenti per essersi “opposti” al suo atto? Con questa lettera non si vuole giustificare il passaggio del mezzo, ma piuttosto far riflettere sull’accaduto. Con un senso civico sempre più labile ai giorni nostri, è assolutamente necessario sostenere ogni atto volto in questo senso. Tuttavia, questo non va confuso con gesti di giustizia “fai-da-te”, altrimenti si rischia di fomentare un sistema più da far west che da società civile. È difficile stabilire dove finisca la propria libertà e cominci quella altrui. Certo è che questa linea di demarcazione non può essere definita da un privato cittadino che ti sbarra la strada con il suo furgone.

Alice Campanini