Bici rotte e abbandonate

Signor direttore,

vorrei segnalare biciclette rotte e abbandonate nella pista ciclabile ai lati della linea ferroviaria sopraelevata nord. Da via Venezia a via Trieste poi, ci sono anche diversi rifiuti depositati da diverso tempo sotto la Tav e sui piloni, segnalati anche altre volte. Recentemente ho fatto un censimento delle biciclette abbandonate e prive di ruote e sedili in varie zone di Parma. Ne ho trovate a decine prive di qualche pezzo e incatenate a ringhiere e pali della segnaletica stradale, nel piazzale Dalla Chiesa poi ce ne sono almeno una decina abbandonate, inutilizzabili e che nessuno le rimuove.

Giuseppe Pattini