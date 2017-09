Il ponte di Casalmaggiore

Gentile direttore,

io sono utente del ponte sul fiume Po, e abito a Casalmaggiore, attualmente con la chiusura improvvisa di questa importantissima via di comunicazione mi trovo come tutti a fare dei percorsi alternativi che comportano tempo e strada in più per andare nel parmense.

Io avendo lavorato in imprese di costruzioni e infrastrutture molto importanti a livello nazionale per parecchi anni, volevo proporre una cosa molto concreta e fattibile per aprire di nuovo il ponte in tempi brevi.

Basterebbe eseguire in questa fase di verifiche, il collaudo delle portate delle singole campate utilizzando un sistema abbastanza semplice , cioè riempire delle sacche in gomma poste sulle campate con acqua del Po mediante pompe idrauliche, e in base alla quantità di acqua che si può mettere si stabilisce la portata massima che può sostenere la campata stessa (1 litro di acqua pesa 1 Kg.).

Sulla base di questo controllo viene stabilito il peso massimo che il ponte o la campata può sostenere, dopo si potrà stabilire quali tipo di veicoli possono attraversare il ponte. Io mi limito a fare una considerazione abbastanza semplice; se prima della interruzione passavano sul ponte carichi speciali, autocarri pieni di barbabietole o pomodori e il ponte non a mai fatto niente, non capisco come ora non sia possibile fare passare solo le automobili.

Basta mettere i blocchi in cemento agli ingressi opportunamente distanziati, eventualmente anche un semaforo per diminuire il carico e il problema parzialmente verrebbe risolto, in attesa poi di fare le cose necessarie per rendere il ponte utilizzabile a tutti. Mi piacerebbe avere una risposta dai tecnici interessati alla struttura, se la mia proposta è fattibile; oppure loro cosa propongono in alternativa.

Riccardo Martini