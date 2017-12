Bambini stranieri e lingua italiana

Gentile direttore,

vorrei muovere due note critiche, se mi è consentito, alla presa di posizione di Forza Italia riportata nell’articolo del 24 dicembre «Forza Italia: Nelle classi troppi alunni stranieri». La prima è che la presa di posizione si basa su un’equazione errata, ovvero «bambino straniero = bambino che non parla l’italiano». Da 4 anni faccio il volontario in quelli che sono chiamati laboratori compiti, di fatto piccoli doposcuola per bambini delle elementari e delle medie. Sono frequentati quasi esclusivamente da stranieri i cui genitori non si ritengono in grado di supportare i figli nel percorso scolastico e perciò ricorrono anche a questi doposcuola. Nei 4 anni ho potuto conoscere circa 50 bambini e devo dire che tutti, tranne alcuni che frequentano la scuola europea con corsi in madrelingua inglese, parlano bene l’italiano; più complicato è il rapporto con la lingua scritta, ma questo è un problema che riguarda anche molti bambini figli di italiani. E’ così perché questi bambini hanno la nazionalità dei genitori, ma in gran parte sono nati in Italia, o sono arrivati in Italia piccolissimi, spesso hanno frequentato le scuole materne e perciò nel parlare non li si distingue dagli “italiani” neanche per l’accento. Poi alcuni di loro sono brillanti, altri meno, altri ancora hanno difficoltà, ma anche questo è un problema che riguarda tutti i bambini, non solo i figli di stranieri. La seconda è che l’idea che i bambini a scuola si debbano “difendere” dagli altri bambini meno brillanti è raggelante: ma quale messaggio si vuol dare, che bisogna difendersi da chi è in difficoltà anziché cercare di aiutarlo? Questa idea non è nella testa dei bambini, che si aiutano volentieri tra di loro, ma nei pregiudizi di alcuni adulti, come quelli che a volte finiscono col picchiarsi con altri genitori attorno ai campetti di periferia dove i piccoli giocano al calcio perché i “campioni” non sarebbero liberi di esprimersi. Per favore, cerchiamo di evitare di costruire muri anche dentro le scuole.

Sergio Bertani