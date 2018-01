Il concerto di Fedez

Egregio direttore,

ora che è finalmente finito il tormentone del concerto di Fedez di fine anno, si può esprimere un giudizio complessivo. 1) Il tanto sbandierato evento gratuito con una star di chiaro valore nazionale (e anche monetario) che doveva raggiungere dai 10.000 ai 15.000 spettatori (vedi possibilità stadio Tardini) ha portato a Parma molta meno gente e si tenga presente che il contapersone in piazza non registrava chi usciva, cosa che è successa durante l’evento a più di un mio conoscente. Non basta a smentire ciò la astuta foto pubblicata dal sindaco su Facebook che inquadra solo la parte di piazza occupata dai presenti e le scuse del blocco al contapersone. 2) Eventi in piazza se ne sono visti ma mai mi era capitato di vedere tutta via Mazzini al temine della festa occupata da mezzi pronti per la pulizia, per cui complimenti per la organizzazione ma sarebbe interessante avere una idea anche di questa spesa, probabilmente tra le tante che il Comune avrà dovuto sopportare e che forse mai sapremo. O è sempre merito di Iren?!? 3) Non ho sentito nessun commento dai commercianti del centro in merito ma stento a credere che tale spettacolo abbia portato benefici in quanto già al mattino quasi tutti gli esercizi erano chiusi. Ma passiamo al lato positivo della vicenda. Il sindaco si è dichiarato contento per aver portato in piazza le famiglie con i bambini. Bene, la notizia è che il sindaco sembra essersi finalmente accorto della presenza delle famiglie a Parma e ciò riempie di grande speranze il futuro prossimo. Mi permetto di dargli un consiglio: nei commenti con cui sbandiera i suoi mancati successi come fossero clamorose affermazioni, metta almeno da parte le solite beffarde insinuazioni su chi non è allineato al Pizzarotti pensiero.