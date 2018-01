Chiozzola dimenticata

Egregio direttore,

le scrivo in riferimento all'articolo apparso sulla gazzetta di giovedì 11 gennaio sulla criticità dell'incrocio di Chiozzola: ecco in questo paese dimenticato dall'amministrazione comunale di Parma non vi è solo questo problema. Noi pochi cittadini di questo paese diciamo sempre che siamo di serie Z. Buche in ogni dove, segnaletiche assenti, senza marciapiedi, senza fogne, se cerchi un contatto con chiunque in Comune vieni rimpallato senza mai ottenere nulla, avere un appuntamento è una cosa da film di fantascienza. Porto ad esempio via Pedrignano, strada vietata ai camion da sempre dove dopo 10 anni (non pochi direi) si è ottenuta una strettoia che mettesse fine al loro passaggio, peccato che l'ha realizzata il Comune di Sorbolo, imbarazzante che il Comune di Parma dovesse mettere una segnaletica adeguata e invece ci troviamo con una segnaletica ridicola, dove tuttora a causa di questa i camion arrivano lì e sono costretti a far manovra in spazi angusti creando pericolo alla circolazione, lo abbiamo segnalato ma nulla nessuna risposta! Chiedo all'amministrazione risposte su come mai ci hanno così abbandonato e che si facciano un giro in questo paese dove il benessere dei cittadini spetta a loro e non al Comune limitrofo di Sorbolo nelle vesti di Nicola Cesari, che ringraziamo pubblicamente, in quanto viviamo di rendita per le opere che effettua (vedi pista ciclabile, strettoia, semaforo) meno male che c'è chi pensa alle persone anche se non sono cittadini del proprio Comune!

Enrica Frattini

Chiozzola, 11 gennaio