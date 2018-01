Gene Gnocchi, battuta infelice

Gentile direttore,

mi riferisco a quella che ormai diventerà una storica caduta di stile del comico nostrano Eugenio Ghiozzi, in arte Gene Gnocchi, il quale ha associato nell'ultima puntata della trasmissione «Di martedì» il nome di Claretta Petacci al maiale che circolava libero nelle strade centrali della capitale nei giorni scorsi. Credo che una volgarità del genere abbia pochi eguali nella storia della tv, tutto per strappare qualche risata stolta da parte di un pubblico ignorante. Ricordo che Clara Petacci (detta Claretta) fu per lungo tempo l'amante di Benito Mussolini, senza aver avuto alcun ruolo in alcun risvolto politico che riguardasse il duce. Ciò nonostante fu trucidata barbaramente e il suo corpo sfregiato inutilmente dopo morto, appeso poi in piazzale Loreto. L'assenza di rispetto per i morti è degna di una civiltà che non dovrebbe appartenerci, almeno così è stato finora. Per concludere nessuno si è mosso in campo femminista per censurare un così becero accostamento. Sarà un caso, però con molto meno si sono spalancati i cieli tempestosi della sinistra progressista, antisessista.

Giuseppe Savioli