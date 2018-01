Sull'autobus come sardine

Gentile direttore,

vorrei portarla a conoscenza dell'attuale servizio offerto da Tep sulla linea Fontanellato-Parma della mattina. I mezzi messi a disposizione dalla Tep sono assolutamente inadeguati per una linea extraurbana in quanto vengono utilizzati dei comunissimi autobus urbani con pochissimi posti a sedere.

Solitamente i mezzi sono pieni e la maggior parte dei ragazzi (visto che parliamo della corsa delle 6.50 utilizzata dagli studenti) devono fare il viaggio, 6 giorni alla settimana per 9 mesi all'anno, praticamente sempre in piedi a discapito del comfort e della sicurezza.

Non chiedo che vengano adibiti dei pullman gran turismo, ma almeno delle corriere che possano dare la possibilità a tutti (o quasi) di poter viaggiare seduti ed in sicurezza.

La memoria mi manda a quelle corriere blu di tanti anni fà che portavano almeno 40/50 persone sedute anziché gli autobus attuali che ne fanno accomodare una dozzina o forse poco più.

L'abbonamento (non a buon mercato) lo paghiamo, ci aspettiamo di contro un servizio per lo meno decente e non equiparabile ad un carro bestiame.

In precedenza ho segnalato il problema alla Tep e questa è stata la risposta: «Il possesso del titolo di viaggio, che permette di effettuare il viaggio sulla tratta prevista, non sempre garantisce un posto a sedere», il senso di questa risposta è disarmante tanto quanto l'ovvietà del fatto che chi l'ha scritta non ha capito assolutamente nulla del senso della segnalazione invitagli.

Spero che la pubblicazione di questa lettera possa sensibilizzare la direzione della Tep a prendere più seriamente le segnalazioni degli utenti e non considerarle solo come un vezzo o un capriccio.