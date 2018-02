Sarà capitato anche a voi di avere un egoismo in testa

Gentile direttore,

sarà capitato anche a lei di vedere autovetture col motore acceso e senza nessuno dentro. A me capita ogni mattina. Un’abitudine consolidata di alcune persone che lasciano la loro macchina accesa per andare al bar a prendere un caffè. Abitudine sbagliata che fa capire come siamo ancora distanti dall’aver capito che se ognuno di noi non fa nulla per contrastare l’inquinamento atmosferico, dovremo veramente fare gli scongiuri per salvaguardare il nostro apparato respiratorio.

Giorgio Mezzatesta

Parma, 1 febbraio

Gentile Mezzatesta,

sarà capitato anche a lei di vedere rifiuti abbandonati per strada, imbecilli che guidano mandando i messaggi sul telefonino, persone che saltano la fila all’ufficio postale, gente che si fa raccomandare per passare davanti agli altri per un esame medico, dipendenti che fregano l’azienda gonfiando le note spese, proprietari di auto di lusso che denunciano meno redditi di un operaio, genitori che urlano e bestemmiano alle partite di calcio dei figli bambini, auto parcheggiate in seconda fila o nei parcheggi riservati ai portatori di handicap, persone perbene che dicono «ci vorrebbero più galere per tutti questi delinquenti» ma poi fanno le fiaccolate se si decide di costruire un carcere nel loro quartiere. Sa che cos’hanno in comune tutte queste persone? Due cose. La prima: non capiscono che nessuno di noi vive solo, e che siamo tutti collegati da un intreccio di relazioni, per cui danneggiando il prossimo si finisce per danneggiare anche se stessi. La seconda: sono quelli che dicono che i politici fanno tutti schifo e che il potere è marcio; e che quando si guardano allo specchio non provano alcun imbarazzo.



MICHELE BRAMBILLA