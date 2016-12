San Leonardo, non è un complotto

Signor direttore,

vorrei che riflettesse sul male che a mio avviso, Lei con la sua penna sta facendo al mio quartiere nel quale sono nata e vivo ininterrottamente da oltre settant'anni, comunicando gli avvenimenti con più rilevanza confronto ad altre zone della città.

Alcuni fatti ed episodi gravi avvengono alla luce dei lampioni della strada principale, tuttavia ciò accade anche in tante altre zone: sono dunque le istituzioni che non vogliono vedere e tanto meno provvedere.

Probabilmente esiste un piano ben preciso per questo discredito, piano a cui il Suo giornale non si sottrae. Ad esempio rispetto all'episodio della signora scippata e ferita in Via Pomponio Torelli, la Gazzetta non ha minimamente menzionato il quartiere, come invece puntualmente accade per episodi anche di minor rilevanza a San Leonardo.

Nel mio quartiere anche di sera non sono mai stata importunata, il mio intento è che anche Lei con la sua penna ci possa aiutare a far capire l'esatta situazione. Germana Burani

Gentile signora Germana,

io rifletto sul male che faccio con la mia penna, ma mi permetta di cogliere una contraddizione in quello che lei scrive. Da una parte dice che noi enfatizziamo quel che di brutto accade in San Leonardo; dall’altra, dice che sono le istituzioni che non vogliono provvedere a risolvere il problema della delinquenza.

Comunque. Io capisco che ci siano cittadini che non hanno piacere nel vedere il proprio quartiere all’attenzione della cronaca nera, e infatti molti ci scrivono lettere simili alla sua. Però ci sono state anche, nel suo quartiere, due raccolte di firme sulla sicurezza, una nel 2015 e una nel 2016: quindi non tutti i cittadini di San Leonardo sono contenti di come vanno le cose. Ma a parte queste considerazioni, gentile signora, mi permetta di dirle che forse siete voi ad avere particolare attenzione, leggendo la Gazzetta, alle notizie che riguardano il vostro quartiere. Perché di notizie di “nera” ne pubblichiamo molte altre, “ambientate” – molto semplicemente – nei luoghi in cui i fatti accadono. E si tolga dalla testa, per favore, l’idea di un complotto contro San Leonardo. Di gente che vede complotti da tutte le parti, e che magari di complotti ci campa, ce n’è già fin troppa.