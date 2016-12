Quando c'era lui

Signor direttore,

circa venti giorni fa ho inviato una lettera alla Gazzetta che non è stata pubblicata.

In questa lettera dicevo semplicemente che quando c'era Mussolini la mafia fu sconfitta, mentre ora la criminalità organizzata imperversa in tutta Italia.

Sulla causa della non pubblicazione di questa lettera, avanzo due ipotesi:

1-di quel periodo bisogna parlarne solo male

2-forse voi avete condiviso il pensiero di quell'individuo saputello che molto spesso scrive alla Gazzetta, affermando che non condivide la pubblicazione delle lettere intellettualmente non alla sua altezza.

Sperando nella pubblicazione cordialmente la saluto. Gemello Merlo

Parma, 21 dicembre





Caro Merlo,

c'è una terza ipotesi: e cioè che quella lettera, fra le tante che riceviamo, mi sia sfuggita. Eccola qua, come vede.

Lei sospetta che di quel periodo, in Italia, si possa solo dire male. In questo, e glielo dico da non-fascista (anche perché sono nato un bel pezzo dopo la caduta del fascismo), lei non ha tutti i torti. Il fascismo è stato una dittatura, e come tale condannabile; una dittatura dagli esiti pessimi, che ha trascinato l'Italia in una guerra disastrosa. Ma che durante il fascismo non sia stato fatto nulla di buono, è una vulgata che si è imposta in Italia per almeno trent'anni. Quando uno storico non sospettabile di simpatie fasciste, Renzo De Felice, provò a dire questa ovvietà, e cioè che il fascismo ha fatto anche alcune cose positive e ha goduto a lungo del consenso di gran parte degli italiani, fu scomunicato da tutta l'Intellighenzia (inutile aggiungere "di sinistra": in Italia, di Intellighenzia, esiste solo quella).

Quindi: non so se davvero Mussolini sconfisse la mafia. So solo che sarebbe ora di parlare di quel periodo con un po' di distacco.