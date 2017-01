L'illusione di sconfiggere Grillo a tavolino

Caro Brambilla,

credo che anche lei sia abbastanza “diversamente giovane” da ricordarsi delle vicende di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. E, soprattutto, dell’arguzia del primo capostipite. Le faccio questa premessa affrontando il tema della sempre in divenire nostra legge elettorale proprio perché ogni qualvolta se ne parla mi torna in mente proprio l’episodio in cui Bertoldo, condannato a morte da re Alboino, chiede come ultimo desiderio di scegliersi l’albero a cui essere impiccato. Cosa che, in almeno una versione del racconto, gli permette di scampare all’impiccagione. Ecco!, la continua ricerca del modo con cui la nostra classe politica cerca da decenni di farci votare assomiglia sempre più a un interessato tentativo volto al come salvarsi dalle urne. Con tutta la conseguente perdita di tempo a discapito del paese. Perché è questa la sostanza di quanto sta avvenendo … una continua perdita di tempo. Ed è un ben triste spettacolo assistere ai nuovi tentativi di proporre oggi una riforma elettorale che più che rendere stabile l’alternanza di governo sembri voler impedire all’avversario di andarci. A complicare le cose, poi, ci mancava solo l’attuale ripartizione “tripolina” (… tre piccoli poli!) dello schieramento politico! Ed è sempre più evidente, ormai, il tentativo di far di tutto per cercar di evitare di far arrivare al governo l’ultimo arrivato, meritorio o meno che sia. Si sta addirittura riproponendo quella sorta di ritorno al passato caratterizzato dal proporzionale e dalle preferenze che nei decenni ha invece contribuito a ridurre l’Italia, politicamente scrivendo, a ciò che ormai ben sappiamo. Ci si giustifica dicendo che non possiamo imparare dagli altri e che l’Italia ha le sue peculiarità e le sue necessità rappresentative. Dimenticando, tanto per ricordarcelo, che nella nazione culla della democrazia per eccellenza, quale è l’Inghilterra, nessuno si scandalizza più di tanto se un quinto e più dei votanti non porta poi alcun rappresentante in parlamento. O, come accaduto a novembre negli Stati Uniti, ci se ne fa una ragione se non è chi ha ottenuto più voti assoluti a diventarne presidente (... ma in questo caso, come capitato due volte anche in Italia, un “correttivo” premio di maggioranza a favore dei voti espressi forse non guasterebbe!). A noi italiani, abituati come siamo stati all’importanza dei partiti dello “zero virgola”, queste possono apparire “mancanze democratiche” ma sono “storture” che hanno permesso e continuano a permettere a questi paesi, la cui democraticità è indubbia, di avere governi “certi” e non “ballerini”. Cosa, quest’ultima, che invece da noi continua e, temo, continuerà ad avvenire!

P.S.:... dimenticavo, Buon anno!

Mario Taliani

Caro affezionato lettore,

sono «diversamente giovane», ma non al punto dal ricordare un libro pubblicato nel Seicento, e del quale nelle scuole si è continuato a parlare, forse, quando i miei genitori andavano alle elementari…

Battute a parte, trovo anch’io grottesco il tentativo di mettere fuori gioco Grillo con una specie di legge elettorale ad personam che gli impedisca, se non di vincere le elezioni, di avere i numeri per governare. Chi mi segue sa che del M5S ho più volte messo in luce le cose, molte, che non mi piacciono. Ma vedo covare, negli altri partiti e in molti importanti media, la pericolosa illusione di esorcizzare il Nemico parlandone male il più possibile. Per fare un esempio: la Raggi sarà anche impreparata a fare il sindaco, ma che si rida di lei anche perché un Tar, o qualcosa del genere, le ha bocciato l’ordinanza con cui vietava i botti di Capodanno, mi pare persecutorio. Così come ieri si è cercato di far passare Grillo per contradditorio perché ha fatto un regolamento nel quale si dice che un politico del M5S non deve per forza dimettersi quando è indagato. «Si contraddice», s’è detto ricordando la querelle con il sindaco di Parma. Ma ci si dimentica che Grillo, a Pizzarotti, non aveva contestato il fatto di essere indagato, ma di non averlo detto al Movimento. Tanto è vero che negli stessi giorni nulla era stato contestato al sindaco di Livorno, indagato pure lui ma sollecito nell’informare i vertici del M5S. Che poi fra Grillo e Pizzarotti ci fossero anche vecchie ruggini, è vero, ma non cambia la sostanza del discorso che sto facendo.

E cioè: Grillo ha tanti difetti, probabilmente se andasse al governo sarebbe una sciagura, ma pensare di neutralizzarlo nel modo in cui lo si sta facendo è un suicidio. Se la gente si convincerà che il M5S ha contro, in modo pregiudiziale, tutta la grande stampa e perfino una legge elettorale ad hoc, penserà a una manovra sporca. E Grillo vincerà le elezioni a mani basse. Lo ha detto, nei giorni scorsi, anche un certo Romano Prodi, che un po’ di politica ne capisce.