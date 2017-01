Il congiuntivo e gli analfabeti digitali

Caro Direttore,

Il congiuntivo italiano, derivato dal latino classico, nei suoi quattro tempi: presente, imperfetto, passato e trapassato, viene affiancato ai verbi che esprimono opinioni, considerazioni, augurio, volontà, desiderio, aspettativa, incertezza, speranza, paura, irrealtà, finzione, stati d'animo, condizioni o circostanze irreali e particolari proposizioni esortative, dubitative, esclamative, desiderative.

Il congiuntivo, unitamente all'idioma, si è evoluto nel corso dei secoli. Dal Trecento al Cinquecento scrittori come Pietro Bembo e la nascente Accademia della Crusca stabilirono i criteri per l'uscita in “i” alla seconda persona singolare del congiuntivo presente: che tu vadi, abbi, facci, così come la terza persona singolare del congiuntivo imperfetto: che egli avessi.

Lo stesso Dante sarebbe, oggi, oggetto di errori di sintassi evidenziati con la matita blu:

«Tu, perché non ti facci maraviglia, / pensa che ' n terra non è chi governi». Paradiso, canto XXVII, vs 139. Anche Giovanni Boccaccio, nel suo Decamerone, insisteva sulla stessa desinenza: «...cioè tu stanotte in sulla mezzanotte te ne vadi allo avello..»

Non ne fu esente, secoli dopo, Giacomo Leopardi, esponente dell'Accademia della Crusca,

«Quando anche ci si dassero in mano le facoltà e la scienza di un Dio, per comporre un uomo perfetto secondo le nostre idee, non lo sapremmo fare». Zibaldone, pubblicato nel 1900, volume VI.

Il Prof. Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, che ammiro e stimo per la sua umanità e cultura lessicografica, invita, nel suo ultimo libro: “Lezioni di italiano. Grammatica, storia, buon uso” a non essere troppo rigorosi poiché oggi l'uso dell'indicativo al posto del congiuntivo «è la tendenza del parlato: non facciamone un dramma. In inglese, in spagnolo e in francese il congiuntivo non c’è più. Diciamo che l’alternanza segna una differenza di stile non di correttezza».

È pur vero che nella maggioranza dei casi il congiuntivo italiano si traduce, in inglese, con i corrispondenti tempi dell'indicativo ma, nella sua forma semplice del presente, si coniuga con la base del verbo all'infinito senza “to” per tutte le persone e non prende la “s” (“es” nel caso che il verbo termini con vocale), come l'indicativo, alla terza persona singolare: That he go e non “goes” (Che egli vada). (…)

Si è notato, inoltre, nell'ultimo decennio e contrariamente al secolo scorso, una ricomparsa del congiuntivo anche nella patria di Shakespeare. Non dovremmo impoverire il modo congiuntivo condannandolo all'estinzione (…) Caro Brambilla, vogliamo salvarlo dandogli un'altra opportunità?

Luciano Carbognani