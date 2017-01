Il nostro grido di fronte al Male

Gentile direttore,

le racconto un fatto, qualche riflessione e le offro un'idea. Poco tempo fa a una giovane oppressa da un dolore famigliare indicibile, dotato io di un gruzzolo di fede, suggerivo di inginocchiarsi davanti al crocifisso, di chiedere a Dio perché aveva permesso alla natura di massacrarle la vita; certamente Dio qualcosa le avrebbe detto. Mi guardò ironica: «Io non sono religiosa e con Dio non parlo e tu non ti illudere, vedi laggiù il profilo dei monti e dei boschi che fieramente vanno verso il nulla? Come noi che, fiori di campo. in autunno marciremo».

Ne fui sconvolto, ancor più quando aggiunse quasi piangendo: «Ma tu che hai fede dammene un poco o dimmi come l'hai avuta, perché io con la ragione non ci riesco. Dammi del tuo gruzzoletto se no vattene in pace». Ho dovuto rivedere il mio cammino sulla strada che pure l'uomo d'oggi percorre, ho rivissuti dubbi ed ansie antiche mai sopite, ho pensato che pur soffocata dal consumismo l'ansia di Ulisse rimane nell'uomo come essenza vitale. Rimane il tormento della ragione sospinta sempre in avanti e forse attratta dall'Omega inconoscibile. Ho riletto il grido di Ulisse pascoliano alle sapienti sirene per sapere il senso della sua vita: «..e la corrente rapida e soave più sempre avanti sospingea la nave». Si avvicina e vede il biancore delle ossa di chi l'ha preceduto, capisce: «Ditemi almeno a che io sia vissuto, ditemi chi sono... chi ero». E sugli scogli si spezzò la nave. Certo di fronte al Dio cristiano tenero e buono la gente si aspetterebbe l'impossibilità dei nostri eterni massacri, del male. Questo dubbio tremendo è, a parer mio, alla base dell'ateismo. L'uomo ha pure creato la religione per consolazione terrena e speranza di un futuro diverso in altra vita… Quanti dubbi che gli uomini dotati di una piccola ragione vorrebbero sciogliere. Alla giovane avrei potuto dire che Dio ha per noi disegni misteriosi ma questa è una risposta per chi possiede un gruzzoletto di fede che però con la ragione non si raggiunge e rimane anch'essa un dono misterioso. Vittorio Barbieri

Caro Barbieri,

l’episodio che lei racconta me ne fa venire in mente un altro, che ebbe per protagonista, più di cinquant’anni fa, un noto prete milanese, don Luigi Giussani. Una donna entrò nel suo confessionale e gli disse: «Non sono venuta qui per confessarmi, ma per bestemmiare, perché mio figlio è morto in un incidente». «Lei ha ragione – le rispose don Giussani – ma perché bestemmiare davanti a me? Vada a farlo direttamente davanti a Lui», e le indicò dove stava, in chiesa, il crocefisso. La donna andò sotto quella rappresentazione di Gesù inchiodato alla croce e tornò dal sacerdote dicendo due semplici parole: «Ho capito».

Le racconto questo perché comprendo bene come l’esistenza del dolore – più in generale, del Male – sia una delle obiezioni più forti alla fede. Ma a costo di sembrare poco ecumenico mi permetto di dire che solo il cristianesimo ci parla di un Dio che non si è sottratto a questo dolore, “mistero d’iniquità”: anzi, di questo dolore si è fatto carico, com-patendolo con noi. Solo a un Dio così - torturato, rifiutato dal mondo e ucciso; in qualche modo egli stesso “impotente” di fronte all’ineluttabilità del dolore – non puoi contestare la tua sofferenza. Ma solo chiedergli un abbraccio.

Tutto il resto è un mistero. E non creda troppo a chi si dice ateo. Come quella signore che lei cita, molti si dicono certi di essere destinati al nulla, ma poi invocano, perfino con le lacrime, il dono della fede.

La sola cosa certa è che tutti noi, di un senso che trascenda la vita, abbiamo desiderio. Anzi, bisogno.