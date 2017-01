Ma perché la sera c'è il deserto?

Egregio direttore,

transitando sotto i portici della Pilotta ho subìto un tentativo di rapina, ma mi sono opposto e grazie all'arrivo di alcuni passanti ho evitato il peggio.

Sulla sicurezza e sul degrado ambientale si è discusso varie volte, ma chi dovrebbe interessarsene ha continuato a fare orecchie da mercante, declinando ogni responsabilità.

Credo che sia giunta l'ora di dire basta con il buonismo e di ridare lustro alla nostra città, in quanto non merita la situazione attuale.

Massimo Bonaccini

Sulla sicurezza si è detto e scritto molto, è uno dei temi che più stanno a cuore ai parmigiani in questi ultimi anni (anche a giudicare dalle lettere che riceviamo), tanto che sarà senz'altro uno degli argomenti caldi dell'ormai imminente campagna elettorale.

Non ho ricette, ovviamente, ma una cosa - da non parmigiano che vive qui da poco più di un anno - mi sento di chiedere: perché il centro di Parma, la sera, è così deserto? Così buio? Così abbandonato?

Il nostro lettore parla della Pilotta; ma lo stesso si potrebbe dire anche per piazza Duomo e per le vie attorno, per via Repubblica (almeno per un bel tratto), per via Garibaldi, per via Verdi. Anche in certe zone non centrali ma di prestigio, come la Cittadella, la sera non si vede in giro anima viva. Dopo il “barino” di via Solferino, non c'è più nessuno. Solo in via Farini e in via D'Azeglio, nei giorni della movida, c'è vita; e poi è viva, la sera, la zona del Barilla Center. Per il resto, ripeto, deserto; e deserto vuol dire campo aperto per le peggiori frequentazioni.

Credo sia una questione che non riguarda solo la pubblica amministrazione, ma anche i privati. Pensiamoci bene.