Pitbull, ci scrive un veterinario

Signor direttore,

il nostro è uno strano Paese, dove ci si preoccupa di pericoli inesistenti quali, per fare un esempio, di improbabili attacchi di lupi ai danni dell’uomo e si sorvola, con una leggerezza davvero preoccupante, sui frequenti e spesso gravi episodi legati all’aggressività di certi cani sia verso gli animali che le persone. E così ancora una volta leggiamo sulla Gazzetta di due Pitbull che aggredisco e sbranano un cagnolino e feriscono in maniera seria la sua padrona. E non so se serva a questo punto continuare a ripetere all’infinito che se vogliamo convivere bene coi nostri cani è assolutamente necessario istituire il famoso “patentino” che altro non è se non un nulla osta a tenere cani di grossa taglia dopo aver superato un percorso ove si insegni a diventare proprietari capaci e responsabili. E non so se serva continuare a ripetere all’infinito che l’aggressività di un cane dipende esclusivamente sia da come viene educato, sia da come viene tenuto, poiché nessun cane nasce aggressivo ma, certamente, lo può diventare. E non fanno eccezione ovviamente i Pitbull che, fra l’altro, non hanno la genetica dalla loro parte. Infatti la genetica, per certe razze, c’entra eccome dato che l’uomo, con i cani, ha irresponsabilmente creato autentiche macchine da guerra. I Pitbull originari della Gran Bretagna derivano dall’incrocio tra il Bulldog e il Terrier e sono vittime dell’insano desiderio dell’uomo di possedere un animale che abbinasse forza e agilità, adatto, ahimè, anche ai combattimenti. E allora è facile capire come a questi cani sia necessario impartire una severa educazione gestionale perché solo così si può sopire e «far dimenticare» la loro indole di autentici combattenti. I Pitbull nelle mani di proprietari attenti e responsabili possono essere cani dolcissimi e per nulla pericolosi tanto da venir utilizzati persino nella pet therapy.

Giorgio Mezzatesta

La lettera del dottor Mezzatesta giunge provvidenziale e mi permette di rispondere a tutti coloro che mi hanno contestato quanto ho detto e scritto sui pitbull dopo i due – ripeto: due, in tre giorni – casi di aggressione ad opera di questi cani contro altri cani (due sbranati e uccisi) ed altrettante donne, entrambe ferite.

Alcuni lettori, e molti webeti (secondo l’efficace definizione di Enrico Mentana) mi hanno criticato e insultato, dandomi dell’ignorante, per aver detto che i pitbull – insieme ad altri cani artificialmente creati dall’uomo per combattere – sono particolarmente pericolosi. Molti, purtroppo anche veterinari ed etologi, sostengono che non esistono razze di cani più aggressive di altre: la loro propensione ad attaccare dipenderebbe solo da come l’uomo li addestra. Un’affermazione smentita già da una banale osservazione della realtà, visto che non abbiamo notizia di barboncini o pechinesi che, addestrati da qualche criminale, sono diventati feroci.

Ma io sono solo un giornalista, per giunta disinformato, secondo alcuni lettori e molti webeti. Ecco allora che la lettera del dottor Mezzatesta è provvidenziale. Perché chi l’ha scritta è un veterinario, quindi una persona competente, e per giunta uomo tutt’altro che propenso a vedere facilmente il pericolo negli animali: prova ne sia quello che scrive sui lupi.

Ebbene, il dottor Mezzatesta afferma quello che tutti sanno, e che solo una buo-

na dose di malafede può negare. Lo riporto pari pari, riutilizzando le sue parole: «La genetica, per certe razze, c’entra eccome dato che l’uomo, con i cani, ha irresponsabilmente creato autentiche macchine da guerra. I Pitbull originari della Gran Bretagna derivano dall’incrocio tra il Bulldog e il Terrier e sono vittime dell’insano desiderio dell’uomo di possedere un animale che abbinasse forza e agilità, adatto, ahimè, anche ai combattimenti».

C’è altro da aggiungere, a queste parole del veterinario Mezzatesta? No, non c’è nulla da aggiungere.