Non ci sono razze di cani aggressivi e la neve è rossa

Gentile direttore,

ho seguito il suo intervento in merito alla risposta al dottor Mezzatesta, medico veterinario che stimo. Il veterinario non ha assolutamente detto che sono cani creati in laboratorio, ha detto che sono frutto di incrocio tra Bulldog e Terrier, per poter al meglio enfatizzare le loro caratteristiche, forza ed agilità, non ha parlato di laboratorio, lo tengo a sottolineare. Allora come mai lei non ha menzionato i Bulldog? Forse non le fanno paura? Pensi, che la forza di un Amstaff o Pitbull deriva proprio da quella linea genetica. In ogni caso non mi addentrerò nella genetica perché non mi sembra la sede e forse sarebbe un po’ troppo complicata. Dalla lettera del dottor Mezzatesta, ha deciso di proporre lo stralcio che le conveniva, anche perché non ha per nulla menzionato questa parte: «I Pitbull di proprietari attenti e responsabili possono essere dolcissimi e per nulla pericolosi, tanto da venir usati nella Pet Teraphy».

Inoltre ha detto che, con questa sua lettera di risposta sperava di aver concluso questa polemica, lo spero per lei, ma soprattutto per i proprietari attenti e responsabili di queste razze che come ripeto si sentono molto offesi dalle sue parole. Mi auspico che questa lettera e che la precedente vengano pubblicate! Quindi a mio avviso c’era da aggiungere qualcosa alla sua lettera, non a quella del dottor Mezzatesta.

Irene Maja Nanni

PhD Biologa molecolare



Gentile direttore,

volevo segnalare, visti gli ultimi episodi di aggressione, che molti proprietari di cani non mettono il guinzaglio ai loro animali quando li portano a passeggio. Questo si verifica spesso anche in via delle valli a Collecchio dove alcune persone non osservano quest’obbligo nonostante passeggino con il proprio cane (anche i famosi pitbull) in quartieri abitati, fra persone, bambini e animali come gatti e conigli. Aggiungo anche purtroppo che alcune volte li ho visti persino incitare i propri cani a rincorrere i conigli. La zona è adiacente al parco Nevicati. Cosa bisogna fare per impedire questo e come ci si può tutelare, in caso di danni seri e di aggressioni?

Quando ciò accade, nella maggior parte delle volte, vengono uccisi gli animali.

Per evitare di danneggiare gli animali occorre fare rispettare la legge ai loro proprietari, che ne sono responsabili.

Ci sono multe, sanzioni e, in casi gravi, anche la reclusione. Bisognerebbe cominciare ad applicarle.

Beatrice Patrizi