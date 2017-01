Le follie del nuovo bigottismo

Egregio direttore,

trovo decisamente pacate e sensate le parole del suo editoriale «Politicamente corretto L'ipocrisia al potere»: è davvero un momento strano se ci si deve dedicare a combattere l'enfasi idiota e volgare della «lobby animalista», tra le varie che affollano violenza ed incultura. Volevo darle un'informazione che ritengo utile: l'articolo di Gianluca Nicoletti «Il totem dei cani feroci in casa» su La Stampa del 18 agosto 2016.

Lorenzo Sosso

Parma, 15 gennaio Caro direttore,

a proposito di cani più o meno aggressivi, non le sarà certamente sfuggito l'articolo del Corriere di ieri a pagina 22. Purtroppo, come lei ben sa, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire... ed anche a Parma come vede ce ne sono... Con la speranza che migliaia di parmigiani abbiano letto attentamente il suo editoriale di ieri sulla Gazzetta. Auguri di buon lavoro da un non politicamente corretto.

Mario Bertoli

Parma, 15 gennaio

Ringrazio questi due lettori e tutti gli altri che mi hanno sostenuto in questi giorni nella polemica su alcune razze di cani: sono, assicuro, molto più numerosi di quelli che - in nome di un bizzarro animalismo che tutela gli animali che sbranano ma non quelli che finiscono sbranati - hanno preferito insultare, specie sul web. Quanto all’argomento più generale del «politicamente corretto», nell’editoriale di ieri ho dato solo qualche esempio della follia di questo nuovo bigottismo. Potrei segnalare un’infinità di altri casi. Ad esempio.

Due anni fa uno dei miei figli doveva andare in vacanza in Francia con l’oratorio e, poiché aveva meno di 14 anni, bisognava firmare un documento, da consegnare in questura, con il quale noi genitori dichiaravamo di affidare il ragazzo al prete. E fu proprio il prete a consegnarmi il documento in questione.

Solo che il documento che mi aveva dato il sacerdote era dell’anno prima, e quando l’ho consegnato in questura me lo sono visto rifiutare. Il motivo? Era ancora scritto – come si usava quando eravamo nell’oscurantismo – «firma del padre» e «firma della madre», e non invece, come si deve usare nel mondo perbene, «genitore uno» e «genitore due». Ovviamente il povero poliziotto allo sportello non c’entrava nulla, e non c’entrava nulla la polizia in genere: semplicemente, lo Stato si era adeguato, appunto, al «politicamente corretto». Per non offendere nessuno, non si può più neanche dire «padre» e «madre».

Così, solo per fare un altro esempio di come ci siamo evoluti.