La neve, le parole e gli Uomini

Gentilissimo direttore,

dalla grande tragedia che sta colpendo così duramente i nostri fratelli del cento Italia, pur nella sua drammaticità, stanno uscendo anche tante realtà positive che vorrei sottolineare. Sto parlando naturalmente di tutti i soccorritori che in questo momento si stanno sacrificando oltre le loro umane possibilità per portare aiuto. Forze armate, Protezione civile, Vigili del fuoco, ma in particolare vorrei ringraziare gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza che stanotte si sono resi protagonisti di un episodio esemplare. Dieci uomini, dieci eroi, della Guardia di finanza con una marcia estenuante durata molte ore, con gli sci ai piedi, attraverso una terribile tormenta di neve hanno raggiunto l'hotel sul Gran Sasso travolto e sommerso da una valanga di neve. Impossibile da raggiungere con i mezzi meccanici, gli uomini delle Fiamme gialle non si sono persi d'animo, ed inforcati gli sci si sono messi in marcia per raggiungere il luogo della tragedia a forza di gambe, cuore e coraggio. Armati solo di una pala e della loro ferrea volontà sono stati i primi a raggiungere l'hotel, cominciando immediatamente a scavare. Vorrei personalmente ringraziare il Soccorso alpino della Guardia di finanza per il loro encomiabile impegno. Sono convinto che fin che esisteranno uomini così nulla sarà perduto.

Carlo Migliavacca

Caro Migliavacca,

ieri mattina ho letto, per prima cosa, le dichiarazioni del presidente della Camera Laura Boldrini che diceva «non tollerabili i ritardi negli aiuti»; poi ho visto le immagini, filmate con un telefonino nella notte, di questi soccorritori che si muovevano al buio, nel gelo, con una pila sul casco e gli sci, le pelli di foca... Andavano avanti a fatica, metro dopo metro, e mi chiedevo come facessero a capire qual è la strada giusta da seguire, quale il tragitto da percorrere in questa immensità di neve, alta tre o quattro metri... E ho pensato a quanta differenza c'è fra il parlare e l'operare, tra l'esigere un'efficienza sovrumana e l'offrire la propria umana fatica, il proprio umano coraggio...

Credo che ci siamo capiti, caro Migliavacca. Alle polemiche politiche su questa tragedia abbiamo dedicato anche il corsivo in prima pagina di Paolo Ferrandi.

Ci consola il fatto di sapere che ci sono ancora, e ci saranno sempre, gli eroi di cui lei parla. O forse basta chiamarli Uomini, con la maiuscola.