Una democrazia della Madonna

Caro direttore

circa 2,5 milioni di persone in tutto il mondo hanno aderito alla marcia delle donne, organizzata nelle principali capitali, per protestare contro l'insediamento di Trump. La manifestazione, a Washington, è un fiume in piena che punta direttamente verso la White House. Contro un presidente che «non ci rappresenta» dicono. Circa 500 mila persone gremiscono le principali arterie della città. Ci sono uomini "alleati" delle donne. Famiglie intere, nonni e nipoti. E non si contano i "pussyhat", i cappellini rosa nati dall' idea di due amiche californiane e diventati il simbolo della protesta. Poi arriva lei, Veronica Ciccone, in arte Madonna, che interviene prendendo pubblicamente, con microfono alla mano, la parola e lasciandosi andare all'uso di parolacce. Imbarazzando i network americani che, tagliando corto, tolgono il collegamento, interrompendola. Io credo che se c'è una persona che non debba rappresentare le donne sia proprio lei. Dopo aver promesso un rapporto orale, nel quale si reputa molto brava, a tutti coloro che avrebbero votato Hillary Clinton ora se ne esce con un altro squallido show con linguaggio molto poco femminile. Personalmente, visto che si protesta anche contro il sessismo ostentato da Trump, non credo che promettere certe cose, proprio inerenti al sesso, sia una trovata geniale. Anzi, non fa altro che relegare la donna, dando ulteriori conferme, a semplice oggetto di desiderio. Inoltre trovo le provocazioni della "regina del pop" molto puerili. Le battute a sfondo sessuale sono degne di contesti più bassi, da mero chiacchiericcio da due soldi, non sicuramente adatte a chi vuole rappresentare una categoria. La provocazione ad ogni costo, vista anche l'età della signora, appare un tantino ridicola. Ma probabilmente adora tenere in mano il microfono. Mi meraviglio di chi le dia ancora la parola.

Cristian Carbognani

22 gennaio