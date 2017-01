Qualche libro per capire la Shoah

Caro Brambilla,

in occasione della commemorazione della «Giornata della Memoria» mi permetta, tramite questa rubrica di rivolgere un invito… quello di riferirsi, se proprio lo si vuol fare, alle vittime della Shoah di religione ebraica non con l’appellativo di «ebrei italiani» ma con il più corretto, a mio avviso, di «italiani ebrei». Può sembrare una differenza terminologica da poco ma, in realtà, ho la presunzione che sottolinei ed evidenzi meglio quanto assurde, ignobili e imperdonabili furono le leggi razziali nel nostro paese. Proprio perché colpirono concittadini che si sentivano ed erano prima di tutto italiani. Cosa oltremodo tragica per i risvolti poi personali di chi per e nell'Italia aveva creduto fino ad allora. Partecipando alle guerre risorgimentali, alla Grande Guerra e persino alla Marcia su Roma, considerando l'Italia, e a ragione, la propria nazione. L’Italia non era e non è mai stata né la Germania degli ariani, né la Russia dei pogrom e nemmeno la Francia del caso Dreyfus. E non esisteva assolutamente nessuna «questione ebraica» che giustificasse le «Leggi Razziali» vista la totale assimilazione culturale di questa comunità. Ovviamente il responsabile unico della loro adozione fu Benito Mussolini. Che, nonostante il suo lungo rapporto sentimentale ed intellettuale con Margherita Sarfatti e le stesse critiche anche «interne» come quelle di Italo Balbo, per cinico calcolo politico si «accodò» sia al razzismo tedesco sia ad una guerra che sembrava già vinta. Ma mentre le guerre iniziate e poi perse le si possono anche «comprendere» (… la storia dell'umanità è piena di precedenti in tal senso, Napoleone docet!) l'inutile infamia delle leggi razziali italiane sono e rimarranno un qualcosa di indelebile che hanno condannato il fascismo alla «damnatio memoriae» che conosciamo!

Mario Taliani

Caro Taliani,

lei ha perfettamente ragione: le infami leggi razziali furono imposte da Mussolini, per un cinico calcolo politico, a un popolo che l'antisemitismo non l'aveva minimamente nel sangue. In Italia, nei secoli precedenti, c'erano stati i ghetti e le conversioni forzate, ma non l'antisemitismo su base razziale e biologica, che il Terzo Reich “organizzò” fino a programmare lo sterminio degli ebrei. Tanto è vero che in Italia ci furono sì dei vigliacchi che collaborarono ai rastrellamenti: ma lo fecero per convenienza o per paura, non per convinzione, come invece accadde da altre parti. E comunque il sentimento anti-ebraico non contagiò mai il popolo italiano, nel quale anzi furono moltissimi gli uomini e le donne che si prodigarono per salvare gli ebrei.

Lei dice cose verissime e sconvenienti, perché qualcuno si offenderà: ma bisogno pur dire la verità, anche quando è sconveniente. Consiglio, a chi volesse, la lettura di quattro libri, che ahimè dimostrano come Hitler non abbia inventato niente, in Germania, ma solo dato organizzazione partitica e militare a un sentimento molto diffuso. I primi due libri li scrisse George Mosse (1918-1999), un ebreo tedesco emigrato in Inghilterra e poi negli Usa con l'avvento del nazismo: si intitolano “Le origini culturali del Terzo Reich” e “La nazionalizzazione delle masse”. Il terzo libro è “Il mondo di ieri”, capolavoro di Stefan Zweig (1881-1942), ebreo austriaco che racconta come cambiò l'Impero asburgico quando in Europa cominciarono a comandare i prussiani. L'ultimo libro, rimosso, è quello scritto da Martin Lutero nel 1543, “Degli ebrei e delle loro menzogne”, che si trova tradotto anche con il titolo “Contro gli ebrei”. Un libro nel quale si invita la Germania a «ripulirsi dalla piaga giudaica», e a «dare fuoco alle loro sinagoghe e alle loro scuole». Consiglio, quest'ultimo, messo in pratica dai nazisti la famigerata “notte dei cristalli” del 10 novembre 1938, compleanno non a caso di Lutero: un'azione squadristica plaudita, il giorno dopo, dal vescovo della Chiesa luterana. Qualcuno protesterà, nel ricordare queste cose. Ma è storia. E non è storia d'Italia.